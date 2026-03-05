21:00 ブラジル雇用統計（1月） 予想5.3%前回5.1%（失業率) 21:30 米チャレンジャー人員削減数（2月） 予想N/A前回117.8%（前年比) ECB議事録（2月5日開催分） 22:30 米新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28） 予想21.5万件前回21.2万件 米失業保険継続受給者数（02/15 - 02/21） 予想184.6万件前回183.3万件 米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期） 予