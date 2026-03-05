２月２２日に宝塚を退団した元雪組トップ娘役で女優の夢白（ゆめしろ）あや（本名・山本彩加）が、退団翌日にインスタグラムを開設し、すでに４万人以上のフォロワーを集めて話題になっている。夢白は東京都杉並区出身。２０１７年に宝塚音楽学校を卒業後、宝塚歌劇団に１０３期生として入団した。入団時の成績は４番で、雪組公演「幕末太陽傳／Ｄｒａｍａｔｉｃ“Ｓ”！」で初舞台。その後、宙組に配属され、同年の「異人たち