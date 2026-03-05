◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―チェコ（５日・東京ドーム）ＷＢＣ韓国代表のＳ・ウィットコム内野手（２７）＝アストロズ＝が５日、１次ラウンド初戦となるチェコ戦に「６番・三塁」で先発出場。５回に２打席連発となる２ランを放ち、長打力を見せつけた。１本目は３回１死。左腕バートのスライダーを左中間席にソロ本塁打とすると、３点差に迫られた直後の５回１死一塁では右腕コバラの外角スライダーを左中間へ。難しい