【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが６日、開幕する。開会式は同日午後８時（日本時間７日午前４時）から世界遺産に登録されているベローナの円形闘技場で行われる。１９７６年に第１回の冬季パラが行われて以来５０年の節目の大会で、イタリアでの冬季パラは２００６年のトリノ以来２０年ぶり２度目の開催となる。２月のミラノ・コルティナ五