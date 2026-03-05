「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ韓国代表−チェコ代表」（５日、東京ドーム）チェコの３番手・コバラが一塁へ三度、牽制球を投げてしまいボークと判定されて走者が二塁へ進む場面があった。場面は五回１死、一塁走者のキム・ヘソンが大きくリードを取る中、コバラが３度、牽制球を投げた。キムはセーフとなり、直後に一塁塁審がボークを判定。二塁へ進み、東京ドームのスタンドはざわついた。今