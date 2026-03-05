（東京中央社）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表の主将、陳傑憲外野手が、5日に東京ドームで行われたオーストラリア戦で死球を受けた。チームによると、左手人さし指の指先の骨にひびが入った。陳は六回表、打席に立った際に死球を受けて交代した。痛そうな表情を見せたが、試合中は患部を冷やしつつ声援を送り続けた。試合後、チームドクターの付き添いで医療機関を受診したという。曽豪駒監督はインタビューに