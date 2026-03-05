ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）公式Instagramは3月2日、2023年大会を振り返り、「2023 All-Tournament Team」と題した投稿を公開した。侍ジャパンの大谷翔平（31）をはじめ、各国で際立った活躍を見せた選手たちを大会オールトーナメントチームとして選出された選手たちを紹介。世界を熱狂させたスターたちのパフォーマンスを、あらためて振り返る内容となっている