【講師】伊東 勤 先生内川聖一 先生 伊東 勤先生1981年のドラフト会議で西武から1位指名を受け、西武へ入団。1985年には124試合に出場し打率.258、13本塁打、62打点の成績でリーグ優勝に貢献。ベストナインとダイヤモンドグラブ賞を受賞。2003年現役引退し、2004年より西武監督を務める。監督1年目レギュラーシーズン2位からプレーオフ、日本シリーズを勝ち進み、2年ぶりのリーグ優勝と12年ぶりの日本一を達成。2007年には西武監