春のセンバツに75年ぶりに出場する、長崎西高校 野球部の壮行式が行われました。 チームは「甲子園で校歌を歌えるように頑張る」と、聖地での勝利を誓いました。 【NIB news every. 2026年3月3日放送より】 応援団の気迫あふれるエールを受けた「長崎西高 野球部」。 春の選抜高校野球大会の21世紀枠として、75年ぶり2回目の出場を決めています。 壮行式ではセンバツ旗が授与されたほか、