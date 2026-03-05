中国外交部の毛寧報道官は3月5日の定例記者会見で、米国とイスラエルがイランに軍事攻撃を行い、地域の緊張が継続的に高まっている件について、「中国は中東地域の緊迫した情勢に強い懸念を抱いており、情勢の沈静化を図るため、近く中東に特使を派遣し、問題解決のために仲介を強化する」と明らかにしました。毛報道官は、「中国は最近、集中的に仲介活動を行っており、王毅外交部長はロシア、イラン、オマーン、フランス、イスラ