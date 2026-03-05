重慶市は3日、2026年全市科学技術業務会議を開催した。重慶の25年の総合科学技術イノベーション水準指数は7年連続で中国西部地域1位を維持し、初めて世界の科学技術イノベーションセンターTOP100入りを果たした。世界研究都市ランキングでは前年度より五つ順位を上げ、35位にランクインした。中国新聞網が伝えた。「第14次五カ年計画（21−25年）」以降、重慶ではハイテク企業数が2．5倍、テクノロジー系企業数が2．9倍、ハイレベ