関西の財界関係者らでつくる読売巨人軍の応援組織「関西燦燦（さんさん）会」の総会が５日、大阪市内のホテルで開かれた。会員や巨人軍の山口寿一オーナー（読売新聞グループ本社社長）、阿部慎之助監督ら約５０人が出席した。総会の冒頭、昨年６月に８９歳で亡くなった長嶋茂雄・終身名誉監督に黙とうをささげた。山口オーナーは「選手たちが力を合わせてリーグ優勝、日本一に向かっていくのが理想だと思っています」とあいさ