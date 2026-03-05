WBCの開催を記念し、東京スカイツリーが5日に大会ロゴのイメージカラーにライトアップされた。 点灯はこの日と、日本の初戦の6日など。点灯式では前回大会で投手コーチを務めた吉井理人氏と、渡辺俊介氏、中島裕之氏がスイッチを押した。 吉井氏は注目選手の一人に挙げた大谷に「打っても打たなくてもチームの雰囲気が良くなる。明るく楽しくプレーする姿を」と期待した。 イベント前に台湾ーオーストラリア戦の中継で解説。東京