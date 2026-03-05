遠藤健二氏（県警提供）神奈川県警は５日、総務部長に警察庁人事課監察官の遠藤健二警視長（５７）が就任する人事を発表した。本部長の補佐役に当たる総務部長は、県警採用の警察官にとって「最高ポスト」と位置付けられてきたが、川崎市の女性が殺害されたストーカー事件や第２交通機動隊による不適正な違反取り締まり問題を踏まえ、警察庁出身者を配置して組織運営の見直しを進める。