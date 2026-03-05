「ハーイ」「チャーン」「バブー」そんな印象的な3つの声とともに、テレビアニメ『サザエさん』でイクラちゃんの声を54年間つとめた声優・桂玲子さんが亡くなったことが、3日4日、報じられた。89歳だった。「4日に、所属事務所の『東京俳優生活協同組合』の公式サイトが『令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました』と、桂さんの死去を発表しました。桂さんは、1969年の放送開始当初か