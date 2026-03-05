1.ゴロゴロとのどを鳴らす 愛猫が、ゴロゴロとのどを鳴らしながら甘えてくるときはないでしょうか。猫がのどを鳴らすのは、リラックスしているときといわれています。飼い主さんと一緒にいられることが嬉しくて、「幸せだよ」と伝えているのでしょう。 のどをゴロゴロ鳴らす行為は、もともと子猫が親猫に行うものです。お乳を飲んでいるとき、母猫に対して「ちゃんと飲めているよ」と主張しているのです。このとき、ゴロ