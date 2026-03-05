５月末で活動終了する「嵐」が５日、公式ユーチューブで、新曲「Ｆｉｖｅ」のミュージックビデオ（ＭＶ）を公開した。４日の新曲配信リリースに続き、２日連続での新コンテンツ解禁となった。４日０時から配信された新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」は、デビュー曲と同じ４分２７秒の楽曲。嵐らしい前向きで爽やかな曲調と歌詞で、ＳＮＳでは「変わらない５人の歌声、新曲なのに安心感があって涙が出た」「めっちゃいい曲」など