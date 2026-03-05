◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）１週前追い切り＝３月５日、美浦トレセン２４年の菊花賞馬アーバンシック（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）は、香港ヴァーズ１０着以来の実戦。今回、新コンビの三浦皇成騎手を背にスタンド前からＷコースに入ると、ソウルアンドジャズ（５歳２勝クラス）を追走して６ハロン８０秒１―１１秒７。しまいは強