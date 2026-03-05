１０回目の試験で難関を突破した平岩大典調教師（４２）＝美浦＝が、トレーナーとして新たな一歩を踏み出した。今週の出走はなく、初陣は来週以降になるが「初出走でしっかりと結果を出したい」と、まずは目の前の１勝を目標に掲げた。若き日にアイルランドに滞在した経験を持つ平岩師は「原点のアイルランドでは、人も馬も幸せでリラックスできていた。国や環境は違うが、そこに近づけるようにマネージメントしていきたい」。