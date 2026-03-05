中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月5日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は5日の記者会見で、現在の緊迫化する中東地域の情勢に強い懸念を表明し、中国がここ数日、調停活動を集中的に行っていることを明らかにした。毛氏は次のように述べた。中国は、戦争と武力では問題の根本的解決は不可能で、対話と交渉こそが解決への正しい道筋であり、政治的、外交的手段を通じて矛盾や意見の相違を解消す