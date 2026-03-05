岩本洋調教師（８１）＝川崎＝が、３月３１日付で引退する。父は名ジョッキーにして、名トレーナーだった岩本亀五郎氏。戸塚から競馬場が移転した１９４９年、父とともに川崎にやってきたが、当時は小向練習場が一杯で、岩本厩舎は競馬場と道を隔てた“外厩”として構えていた。今でこそマンションが立ち並ぶ川崎だが、「その頃は家なんて、全然ないからね。競馬場の周りで馬の運動もできたし、うちの厩舎からレースが見えた