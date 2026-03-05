Ｊ１柏は５日、柏市内で次戦の千葉戦（７日・フクアリ）へ向けた調整を非公開で行った。千葉とのプレシーズンマッチ・ちばぎん杯（２〇１）で決勝弾を決めたＭＦ久保藤次郎は「（ちばぎん杯とは）全く別の戦いになる。相手も相当気合が入っていると思いますし、のみ込まれないように、さらに上回っていく。謙虚に、チャレンジャーのつもりで行かないといけない」と気を引き締めた。久保は前節のＦＣ東京戦（２〇０）で、リーグ