５日、雪化粧した天壇公園の祈年殿を見学する観光客。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京3月5日】中国北京市で4、5両日、降雪が観測された。５日、雪化粧した天壇公園を見学する外国人観光客。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）５日、雪化粧した故宮。（北京＝新華社記者／馬暁冬）５日、観光客でにぎわう景山公園。（北京＝新華社記者／謝羗）５日、雪化粧した天壇公園を見学する観光客。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）