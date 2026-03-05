韓国の歌手・俳優のHWANG MIN HYUNが4日、5日の2日間にわたり、東京国際フォーラム ホールCでファンミーティング『HWANG MIN HYUN FAN MEETING [UTOPIA] - TOKYO』を開催。3公演で4500人のHwangdo（ファンネーム）と幸せなひとときを過ごした。オリコンニュースでは、4日夜公演の模様を届ける。【ライブ写真】2年ぶりに披露！踊るHWANG MIN HYUNHWANG MIN HYUNは、2012年に「NU'EST」のメンバーとしてデビュー。NU'EST、Wanna