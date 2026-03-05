イランと国境を接するアゼルバイジャンの外務省は、ドローン攻撃を受けて空港建物が損壊するなどし、2人が負傷したと発表しました。「国際法に違反し、地域の緊張を高めるものだ」と反発しています。アゼルバイジャン外務省によりますと、5日、隣国のイランからドローン2機による攻撃を受け、1機が空港のターミナルビルに衝突、もう1機は学校建物の近くに墜落したということです。被害を受けた空港のビルからは黒煙があがっていて