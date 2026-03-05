【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】華麗ターン＆極上パス→誤審判定（リプレイあり）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、極上のテクニックで決定機を演出。しかし、まさかの判定で笛が吹かれ、実況・解説陣も思わず声を上げた。オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで、2大会ぶり3度目の優勝と20