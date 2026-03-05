いま、政府・与党内で防衛装備品の輸出拡大をめぐる議論が本格化しています。日本の安全保障政策の“大転換”と位置づけられているこの議論。はたして、どのように変わっていくのでしょうか。【画像で見る】他国へ輸出できる装備品（5類型）そもそも「防衛装備品」とは？ 輸出ルールの現状と与党の提言高柳光希キャスター：国を守るために使う武器や乗り物である“防衛装備品”。この輸出のルールを変えていこうというのが与