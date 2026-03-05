『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「宅配BOX開けてプラモデル窃盗か元運送業の男を逮捕」についてお伝えします。◇5日朝、窃盗の疑いで検察に身柄を送られたのは、元運送業の宮田健輔容疑者（31）。配達中に、宅配ボックスに保管された荷物を勝手に開けて盗んだ疑いがもたれています。盗まれたのは、ガンダムのプラモデル1個。時価6000円相当です。この“ガンプラ”、宮田容疑者が自分で配達したものではあ