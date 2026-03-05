Headphone (a)。左から、ホワイト、ブラック、ピンク、イエロー スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを展開するNothingは、本日5日に「Headphone (a)」を発表した。ホワイト、ブラック、ピンク、イエローの4色が展開され、価格は2万7800円。13日からNothing Japan公式ストアをはじめ、Amazon.co.jpなどのECサイトでも販売され、イエローのみ、4月からの出荷になる。 価格は2万7800円 Nothi