秋本大介調教師（４４）＝美浦＝は技術調教師として、東西のさまざまな厩舎で研鑽を積んだ。「トップステーブルばかりで、どの先生方も情熱がすごい」と感銘を受けた。中でも年齢が同じという杉山晴紀調教師（４４）＝栗東＝から強い刺激をもらった。「スタッフさんが楽しそうに仕事をしていたのが印象的」と振り返る。厩舎のユニホームは青にオレンジのライン。青の由来は師匠の菊川正達調教師の厩舎カラーと、出身地である神