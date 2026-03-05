櫻坂46の三期生11人が総出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』の完成披露試写会が5日、都内で行われた。イベントには石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村山美羽、村井優、山下瞳月の11人全員が集結した。【集合ショット】カワイイ！個性あふれる姿で集結した櫻坂46三期生本格ドラマ初挑戦となった11人。石森は「普段の活動ではライブなど一発勝負が多いんですけ