5日の東京株式市場、日経平均株価は4日から一転して上昇し、一時上げ幅が2300円を超えました。終値は前日比1032円高の5万5278円でした。イランが攻撃をうけた翌日にアメリカ側に停戦条件に関する協議を打診したとの報道をきっかけに、買い注文が広がりました。ただ、市場関係者は「まだ警戒感や不透明感はある」として、状況次第で株価が乱高下するとの見方を示しています。