◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 韓国-チェコ(5日、東京ドーム)6点ビハインドのチェコ代表が、5回に3番テリン・ヴァヴラ選手の3ランで反撃し一時3点差に追い上げました。チェコ代表は5回に死球とヒットで1死1、2塁のチャンスを作ります。この状況で打席に入ったのはメジャー経験もあるヴァヴラ選手。5球目に投じられたインコースの直球を振り抜くと、打球は伸び、ライトスタンドへ飛び込み3ランホームランと