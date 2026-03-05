宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は５日、繰り返し使える再使用型ロケット技術の小型実験機「ＲＶ―Ｘ」（全長７・３メートル、直径１・８メートル）の初めての飛行試験を１週間延期し、１４日に実施すると発表した。能代ロケット実験場（秋田県能代市）で７日に実施する予定だったが、天候不良が見込まれることが理由という。ＲＶ―Ｘは燃焼試験などで１６０回以上使用してきたエンジンを搭載している。ＪＡＸＡはロケットの