カジュアルフットウェアブランドとして世界中で愛されているクロックスから、新たなデザインプロジェクトがスタート。スニーカーデザイン界の巨匠、Steven Smith氏が率いるクリエイティブ・イノベーション・チームによる初のモデル「Crocs Ripple」が2026年3月6日（金）に発売されます。大胆で未来的なシルエットと、クロックスならではの快適な履き心地を融合させた注目の一足。フットウェアの新た