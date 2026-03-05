イランの死者は1000人を超える中、イスラエル軍が新たに大規模攻撃を開始しました。一方、イランは「アメリカのタンカーを攻撃した」と主張するなど、攻撃の応酬が激化しています。■トランプ大統領「軍事作戦は非常に順調」電気料金に関する会合に出席したトランプ大統領。その冒頭、自らこう語りました。トランプ大統領「刺激的な時代になった。皆さんは今この件（電気料金）よりも戦争について話を聞きたいと思っているだろう。