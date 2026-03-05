お笑いコンビ「千鳥」ノブ（46）のめいで、自転車BMX女子の早川優衣（24）が5日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。早川は「いつも応援してくださる皆様へ」とし「直接ご報告できていない方ばかりでごめんなさいこの場をお借りしてご報告させてください入籍しました!!!」とつづった。お相手は「いつも一緒に笑ってくれる、大親友のような存在でどんなときも私を大切に想ってくれる優しくて大好