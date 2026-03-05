ヒップホップグループ、DOBERMAN INFINITYのボーカルKAZUKI（林和希／34）が5日、インスタグラムのストーリーズを更新。結婚と相手の妊娠を発表した。KAZUKIは「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「KAZUKIです。DOBERMAN INFINITY、林和希を常日頃から応援していただきましてありがとうございます」と感謝した。続けて「個人的な報告で大変恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました