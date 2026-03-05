大阪市の事業者が、北海道・釧路湿原国立公園の周辺で進める大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設を巡り、北海道は5日、釧路市北斗の建設予定地で特定有害物質が検出され、一部で基準を超えていたと発表した。北海道は月内にも土壌汚染対策法に基づく調査命令を発出する。この予定地では手続き不備などで工事が中断しており、さらに長引く見通しとなった。事業を進める日本エコロジー（大阪市中央区）から提出された土壌調