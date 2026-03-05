◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコー韓国（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで1次ラウンドC組の2試合が行われ、チェコは韓国と初戦で対戦。5回に3番バブラが反撃の右中間3ランを放った。4回までに韓国を上回る6安打をマークしながら本塁が遠かったが、0―6の5回、死球と2番チェルビンカの左前打で1死一、二塁の好機を築くと、バブラが韓国3番手・鄭宇宙（チョン・ウジ