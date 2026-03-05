チュニジア・サッカー連盟は4日、U―19などドイツの年代別代表で出場歴があるウニオン・ベルリンのMFラニ・ケディラ（32）が、国際サッカー連盟（FIFA）からチュニジアへの代表変更を承認された発表した。チュニジア人の父を持つボランチは豊富な運動量と1メートル89、86キロのフィジカルを生かしたボール奪取に優れ、ドイツ1部ではアウクスブルクや加入5年目を迎えているウニオン・ベルリンなどで通算278試合に出場。今季はリ