生後間もない娘を殺害したとして、沖縄県警は５日、父親でアルバイトの新垣龍樹（りゅうき）（２１）、母親で介護助手の鈴々捺（りりな）（２１）の両容疑者（いずれも沖縄県読谷（よみたん）村）を殺人容疑で逮捕した。発表によると、２人は昨年５月４日午後５時頃〜同５日午後３時頃、住んでいたアパートの一室で、生後１か月未満の娘の優乃愛（ゆのあ）ちゃんの頭部に強い衝撃を与えるなどして殺害した疑い。県警は認否を明