女優寺本莉緒（24）と池田朱那（24）が5日、都内で行われたダブル主演映画「東京逃避行」（秋葉恋監督）完成披露舞台あいさつに出席した。秋葉監督自身の実体験をもとに、新宿・歌舞伎町を舞台とした若者たちの物語。孤独を抱える女子高生役を熱演した寺本は「仲の良いメンバーで作り上げて素晴らしい作品にできたと思っています。1人1人の心に寄り添える作品になっていると思いますので、ぜひたくさんSNSに投稿してください」と呼