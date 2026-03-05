多くの男性アイドルやタレントが所属するSTARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）が、独自のサービスを次々と打ち出しています。 STARTO社は、縦型ショートドラマプロジェクト「エスドラ」をスタートさせることを、2月24日に発表しました。第1弾ドラマとして、4月と5月に堂本光一さん（DOMOTO）主演の『記憶買収人』を配信。第2弾は佐藤勝利さん（timelesz）、第3弾は橋本良亮さん（A.B.C-Z）、第4弾は正門良規さん（Aぇ! group）