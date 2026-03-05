転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『女の転職type』編集長の小林佳代子が回答します。今回は「時短ハラスメント」について。 （質問）「独身だから」と時短の人のしわ寄せが来る……。モヤモヤするけど、我慢するしかないですよね？ （回答）職場において、互いに助け合う精神は大切ですが、過度な負担を個人の我慢でカバーし続けることには限度があります。まずは、上司や人事へ相談しましょ