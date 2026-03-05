中国国務院国有資産監督管理委員会の張玉卓主任は3月5日、第14期全国人民代表大会第4回会議で、「第14次五カ年計画」（2020〜2025年）期間中、中央企業（中央政府が資産を保有する国有企業）の総資産額が70兆元（約1610兆円）、80兆元（約1840兆円）、90兆元（約2070兆円）の3段階の大台を連続して突破し、利益総額は前五カ年計画期間（2015〜2020年）と比べ56．2％増加したと説明しました。張主任は、国有企業と国有資本のさらな