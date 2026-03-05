国務院報道弁公室は3月5日にブリーフィングを行い、「政府活動報告」起草チームの責任者で、国務院研究室の瀋丹陽主任が、今年の「政府活動報告」が打ち出した外資による中国での再投資促進や現地生産の拡大など、中国政府が継続的に推し進めているハイレベルな対外開放に関する措置について紹介しました。瀋主任は、「国際資本にとって理想的な投資先の一つとして、中国は外資にとって強い魅力を有している」と述べた上で、「一部
