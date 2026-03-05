WBC初戦で“疑惑の判定”、米メディアも呈した疑問ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕戦での球審の判定が物議を醸している。5日、東京ドームでチャイニーズ・タイペイとオーストラリアが対戦。初回にいきなり発生した“疑惑の判定”に、「酷すぎ」「球審大丈夫か？」とファンの不満が殺到した。問題のシーンは初回1死に起きた。打席に入ったオーストラリア代表のカーティス・ミード内野手への投球はストライクに見