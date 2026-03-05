佐賀南署は5日、交流サイト（SNS）を使った投資詐欺で約204万円相当の暗号資産をだまし取られる被害があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年9月22日、被害者がSNSを通じて知り合った男から別のSNSでやりとりした。「私も会社の損失を暗号資産の短期取引で損失を補えるほど稼ぐことができた」「まず、使えるお金を使って取引を始め、元本を徐々に増やしていきます」「200万円を使って取引すると、毎