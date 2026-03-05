なでしこジャパンは3月4日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第1節で、台湾と対戦。2−0で初戦を制した。61分に谷川萌々子、90＋2分に清家貴子が得点し、白星発進したとはいえ、支配率は９割、シュート数はなんと30−0だ。台湾の守備に手を焼き、攻撃面で課題を残した。この初戦を海外メディアはどう捉えているのか。米大手スポーツチャンネル『ESPN』は、「苦戦も女子アジアカップ初戦の